«أمانة التخطيط»: صرف الأعمال الممتازة للمستحقين.. خلال أسبوع

كشفت الامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية إيمان المطيري، أن قطاع المالية والإدارية يعمل على قدم وساق لاستكمال إجراءات صرف الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين لها.

وأوضحت المطيري في تصريح صحفي، أنه تم الانتهاء من اعتماد كشوف المستحقين للأعمال الممتازة في مختلف قطاعات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد أسماء ومكافآت كافة المستحقين ممن انطبقت عليهم ضوابط ديوان الخدمة.

وأفادت المطيري، أنه سيتم صرف الأعمال الممتازة لموظفي الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال أسبوع، لافتة أن إجمالي المبالغ للمستحقين للأعمال الممتازة لعدد 270 موظفا وموظفة، بلغ 216 ألف و 765 دينار.