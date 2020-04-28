وزير الخارجية: رفع توصيات النواب بشأن “مخالفي الإقامة” إلى الحكومة

قال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد إنه ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أطلعا أعضاء مجلس الأمة اليوم على خطة الحكومة بشأن المبعدين إداريًّا، مؤكدًا أن توصيات النواب دونت بعناية وسيتم رفعها إلى الحكومة.

جاء ذلك في تصريح له بعد اجتماع في مكتب رئيس مجلس الأمة اليوم بحضور 18 نائبًا لإطلاع النواب على مستجدات الأمور خلال الأزمة الراهنة والتباحث بشأن عدد من القضايا.

وقال الناصر ” بدعوة كريمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وبمعية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قدمنا لأعضاء مجلس الأمة شرحًا للخطة الموجودة بالنسبة للعمالة المقيمة بصفة غير قانونية ممن عليهم إبعاد إداري وتم شرح الأبعاد والمشهد الإقليمي والدولي في هذا الصدد”.

وأضاف “بهذه المناسبة أشكر أخي رئيس مجلس الأمة وإخواني أعضاء مجلس الأمة على كل الأفكار التي طرحوها والتي دونت بكل عناية واهتمام وهي توصيات سترفع إلى الحكومة”.