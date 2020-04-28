«الكويتية»: لا حجوزات تجارية في يونيو.. والبيانات الموجودة في نظام الحجز سابقة لأزمة كورونا

نفت الخطوط الجوية الكويتية ما يتداول عن فتح الحجوزات للرحلات التجارية خلال شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن البيانات الموجودة في نظام الحجز متوافرة منذ قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «الكويتية» أن الرحلات التجارية متوقفة حالياً وحتى إشعار آخر بحسب ما تقرره السلطات الحكومية المختصة بهذا الشأن وسيتم الاعلان رسمياً في حال تم فتح الحجوزات وإعادة التشغيل التجاري.