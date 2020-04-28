معالي محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد يشرف على فحص 935 عاملاً يسكنون في 3 عمارات في “بنيد القار”

أشرف معالي محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح على عملية فحص 935 عاملا من العمالة الوافدة يسكنون في ثلاث عمارات محجورة في منطقة بنيد القار .

وقد تبين أن 400 من هذه العمالة يسكنون في إحدى العمارات و 272 عاملا في عمارة أخرى ، فيما يقطن 263 عاملا في العمارة الثالثة .

وقد رافق المحافظ الخالد كل من مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد عبدالله الرجيب ، وقائد المنطقة العقيد محمد مهدي العجمي ، بالإضافة إلى مسؤولي قطاع الصحة الوقائية في وزارة الصحة .

حيث قام رجال أمن العاصمة بتطويق العمارات الثلاث وفرض سياج أمني حولها ، فيما قام مسؤولو قطاع الصحة الوقائية بفحص العمالة وتطبيق الإجراءات الصحية عليهم .

ودعا المحافظ الخالد الى ” تحمل جميع المواطنين والمقيمين لمسؤولياتهم ومساندة الجهود الحكومية في مواجهة الأزمة “.