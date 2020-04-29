وكيل «الحرس»: قادرون على تشغيل مصنع «الشعيبة» لتعزيز تأمين الغاز

أكد وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الاربعاء قدرة منتسبي الحرس على تشغيل مصنع الغاز المسال في منطقة الشعيبة لتعزيز جهود شركة ناقلات النفط الكويتية في تأمين الغاز للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك في بيان للحرس الوطني الكويتي عقب قيام الفريق الرفاعي بزيارة إلى المصنع رافقه فيها المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع والمعاون للاسناد الإداري بالتكليف العميد مهندس عصام نايف ورئيس فرع الطوارئ الفنية العقيد مهندس ادريس عيسى حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية بالوكالة الكابتن علي شهاب ومدير مصنع الشعيبة المهندس أحمد البداح.

كما أكد الرفاعي قدرة منتسبي الحرس على تطبيق بروتوكول التعاون مع شركة ناقلات النفط الكويتية بمساعدتها في أوقات الطوارئ والأزمات.

واضاف انه تم فرز الكفاءات الفنية والإدارية التي تتمتع بالحرفية والإتقان والانضباطية لتتولى عمليات التشغيل والتعبئة وصيانة أسطوانات الغاز ونقلها وتوزيعها وإدارة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وإجراءات الأمن والسلامة.

وتفقد الرفاعي قوة إسناد الحرس الوطني المكلفة بتعزيز إنتاج ونقل وتوزيع الغاز في المصنع حيث طالب أفرادها ببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطط شركة ناقلات النفط الكويتية لتأمين الغاز للمواطنين والمقيمين.