«الإطفاء»: توصيل أكثر من 20 ألف وصفة طبية لمنازل المواطنين

اعلنت الادارة العامة للاطفاء الكويتية مساء الثلاثاء أنها كسرت حاجز 20 ألف وصفة طبية قامت بتوصيلها الى منازل المواطنين في غضون 23 يوم عمل بجميع مناطق دولة الكويت.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد في بيان صحفي «للاطفاء» نجاح خطة إيصال الأدوية على المواطنين من دون أي معوقات قائلا انها تسير بشكل منظم وشملت كذلك توصيلها الى المحاجر والمراكز الصحية في البلاد.

وأوضح الفريق المكراد أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء عن الطواقم الطبية من الأطباء والصيادلة التابعين لوزارة الصحة وللمساهمة بسياسة التباعد الاجتماعي التي تحث عليها السلطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» والحد من انتشاره.

واضاف أنه بشأن التوسع بخدمة توصيل الأدوية لتشمل جهات أخرى فان الإدارة العامة للإطفاء بدأت بتوصيل الأدوية من صيدلية معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي إضافة الى مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة الذي ستبدأ فيه خدمة الإيصال مع مطلع الأسبوع المقبل.

وشكر الفريق المكراد مراقب السلامة والصحة المهنية ورئيس الفرق المكلفة بتوزيع الأدوية المقدم الدكتور فايز النصار بمناسبة كسر حاجز التوصيل.