البلدية: غلق 7 محلات بمنطقتي «الري» و«الشويخ»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بالعاصمة برئاسة رئيس الفريق زيد العنزي ومسئول النوبة “ج” عبد الله اللنقاوي وعدد من مفتشي النوبة “ج” بتنفيذ عدة جولات ميدانية على المحلات والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية بمنطقتي الري والشويخ للتأكد من التزامهم بالقرارات الادارية 703 و709 و710 لسنة 2020 فضلا عن التأكد من التزام المحلات المستثناه من الغلق بقرارات وتعاميم البلدية الصادرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي أنه تم إغلاق 7 محلات إدارياً وتحرير 7 مخالفات، لافتا إلى أنه تم التعامل مع 36 بلاغ وارد عبر الخط الساخن للفريق من قبل مفتشي النوبة.

وأضاف العنزي أنه تم تحرير 24 مخالفة بالتعاون مع «القوى العاملة» بالنقاط الأمنية أثناء الكشف على تصاريح توصيل خدمة الطلبات للمطاعم.

وتطرق العنزي إلى أن مفتشي الفريق أغلقو 152 محلاَ وحرروا 152 مخالفة وفقاً لقرارات وتعاميم البلدية خلال الفترة من 3 مارس الماضي حتي 28 ابريل الجاري.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال اى شكوي تتعلق بالبلدية إرسالها عبر الواتس أب 24727732.