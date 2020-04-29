إقبال كثيف على مركز مخالفي الإقامة في اليوم قبل الأخير من انتهاء مهلة «غادر بأمان»

لاتزال مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة في «الفروانية» و«جليب الشيوخ» تستقبل المخالفين من جميع الجنسيات، وتتوافد الآلاف يوميا للاستفادة من حملة وزارة الداخلية «غادر بأمان» لتسوية وضعهم وإعفائهم من الغرامات المستحقة عن مخالفاتهم وإيوائهم حتى عودتهم إلى بلادهم.

وبموازاة جهود المختصين بمراكز الاستقبال في إنهاء معاملات المخالفين بأسرع وقت، قامت ممثليات للجنسيات المتواجدة باستخراج وثائق سفر وثبوتيات لمن لا يملكون أوراقا رسمية.

وتنتهي المهلة التي حددتها «الداخلية» غدا الخميس، ويتوقع أن يشهد اليوم الأخير توافد المزيد من مختلف الجنسيات.