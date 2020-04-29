«ابن سينا»: «واتس.آب» للتواصل غير المباشر حفاظاً على سلامة المرضى

أكد مستشفى ابن سيناء للجراحات التخصصية أن الفريق الطبي يتواجد بشكل كامل في المستشفى يومياً لتقديم الخدمات العلاجية والرد على استفسارات المرضى وتجهيز الوصفات العلاجية للمرضى وفق احتياجاتهم ومن ثم العمل على إرسالها الى منازلهم «ضمن الضوابط واللوائح» حتى لا يتم تعريضهم لخطر الإصابة بعدوى فيروس “كورونا”.

وقال المستشفى في بيان توضيحي بشأن مناشدة مريض مصاب بالتصلب المتعدد لوزير الصحة بشأن عدم صرف علاجه، إنها تتبع آخر التوصيات العالمية لعلاج التصلب المتعدد أثناء جائحة “كورونا” لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس وحرصا على عدم تدهور حالة المريض ومن ضمنها تأجيل بعض العلاجات لأسبوعين وبعضها لشهر إلى شهرين وبعضها يمكن إيقافه أو استبداله بأدوية أخرى إلى جانب الاستمرار في صرف بعض الأدوية كما هي.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأخ المريض صاحب المناشدة، فقد تم شرح خطة علاجه أثناء الظروف الراهنة لجائحة “كورونا” من قبل الفريق المعالج له وبأن حقنته الشهرية تم تعديل مواعيدها إلى كل 6 أسابيع بدلاً من كل 4 أسابيع لتجنب التعرض للإصابة بالعدوى.