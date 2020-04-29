الروضان: كل الشكر لمتطوعي «التعاونيات»

قام وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بزيارة مفاجئة إلى جمعية السلام التعاونية للاطلاع على سير الأعمال والخدمات المقدمة.

تفقد الروضان خلال الزيارة الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة والخاصة بتأمين المخزون الاستراتيجي للجمعية إضافة الإجراءات التنظيمية والصحية لحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم التي قاموا بها كما توجه بالشكر إلى جميع المتطوعين وجميع العاملين الذين كانوا خير سند للجمعية من اجل راحة وخدمة المساهمين وتوفير جميع المستلزمات.

هذا وقد طمأن رئيس جمعية السلام التعاونية فيصل الكندري أن مجلس الإدارة يعمل على تبديد أي قلق أو مخاوف مؤكداً أن الغذاء بخير وسد الاحتياجات أمانة في أعناقنا، متقدما بالشكر للوزير الروضان على زيارته وتفقده المكان.

وأوضح الكندري أن مجلس الادارة والعاملين بها يقومون بأعمالهم على مدار الساعة في الوضع الراهن لخدمة المواطنين والمقيمين مؤكداً أن الجمعية مطبقة خدمة الحجز المسبق الالكتروني.

فيما قال أمين الصندوق في الجمعية م.عبدالله الجيعان أن الجمعيات التعاونية هي بمنزلة صمام أمان للمستهلكين، ولن تتقاعس عن توفير خدماتها للناس في أوج الأزمات، مبينا أن جميع الجمعيات ملتزمة بتوفير كل الاحتياجات وبالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الجميع، مما يلفت إلى عدم وجود داع للهلع.