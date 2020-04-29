وكيل الحرس لقوة الواجب: فخورون بدعمكم وإسنادكم لأجهزة الدولة

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الاربعاء أهمية دور قوة الواجب بالحرس في دعم وإسناد مختلف قطاعات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19».

وقال الرفاعي في كلمة وجهها لقوة الواجب قبيل تحركها لتأمين عدد من مراكز إيواء وإجلاء العمالة المخالفة والمشتبه في إصابتهم بالفيروس إنه بناء على توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني تم تسخير كل الإمكانات لدعم جهود الدولة في مواجهة هذا الفيروس معربا عن الفخر بما تقوم به هذه القوة في دعم وإسناد أجهزة الدولة.

وأوضح أنه وفقا لتلك التوجيهات تم مد يد العون للجهات الحكومية المعنية بمواجهة تفشي المرض ومساندة وزارة الداخلية في تأمين مراكز الإيواء الصحية ومراكز إجلاء العمالة المخالفة.

وشدد على أن الحرس الوطني يتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية منتسبيه خلال القيام بمهامهم التأمينية مبينا أنه تم تجهيز المواقع إداريا وتزويدها بمستلزمات التعقيم والتطهير علاوة على إنشاء نقاط طبية لمتابعة الصحة العامة للمنتسبين.

يذكر أن قوة الواجب تسلمت مهام تأمين مركز إجلاء وإيواء العمالة المخالفة في الرتقة والمستشفى الميداني لوزارة الأشغال مقابل استاد جابر وفندق سليل الجهراء وفندق هيلتون جاردن ان «الأفنيوز» ومنتجعي الجون وسيشل بمنطقة الجليعة وذلك في إطار مساندة وزارة الداخلية في تنفيذ خطة الطوارئ الأمنية.