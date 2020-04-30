«الداخلية»: القبض على 3 أشخاص حاولوا الهروب من «الجليب»

قالت وزارة الداخلية الكويتية ان إحدى دوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص يحاولون الهروب من منطقة «جليب الشيوخ» المعزولة احترازيا.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي انه في موقع ثبوت دورية تابعة لإدارة نجدة الفروانية في الساحة الرملية المطلة على امتداد طريق الغزالي تم مشاهدة ثلاثة أشخاص يحاولون الهروب من المنطقة.

وأضافت انه تم ضبط هؤلاء الأشخاص من قبل رجال الأمن في النقطة نفسها وتبين عدم حملهم إثباتات شخصية حيث تم تبصيمهم لمعرفة هوياتهم وإحالتهم إلى الجهات الامنية المختصة.