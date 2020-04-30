المرحلة الثالثة ضمن عملية إجلاء المواطنين الكويتيين تنتهي.. بنجاح

انتهت المرحلة الثالثة ضمن عملية العودة الشاملة «إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج» بنجاح مساء الأربعاء والتي استمرت ثلاثة أيام في ظل انتشار فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19».

وبلغ عدد الرحلات الجوية التي استقبلها مطار الكويت الدولي خلال هذه المرحلة 32 رحلة قادمة من مدينة خليجية وعدة عواصم ومدن أجنبية على متن طائرات شركتي الخطوط الجوية الكويتية والجزيرة.

وشملت هذه الرحلات 12 رحلة من لندن و8 رحلات من مانشستر و3 رحلات من نيويورك و3 رحلات من جلاسكو ورحلتين من كل من دبلن وحائل ورحلة من كل من موسكو وارمينيا وكييف ووارسو.

وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في وقت سابق أن عملية إجلاء المواطنين من الخارج والتي تأتي بتوجيهات أميرية سامية تسير بنجاح وسط استعدادات تامة لاستقبال هؤلاء العائدين.

وستتوافد رحلات المرحلة الرابعة الى مطار الكويت الدولي ابتداء من بعد غد وستشمل نحو 22 رحلة متضمنة الوجهات «لوس أنجلس – ميامي – دالاس – واشنطن – مونتريال – سيدني – ملبورن – بيرث – سنغافورة – كوالالمبور – النجف – وغيرها» عبر شركات الطيران «الخطوط الجوية الكويتية – طيران الجزيرة – الخطوط الجوية القطرية – طيران الاتحاد».

وتعتبر وزارة الخارجية الجهة المعنية بتوفير كل الاحتياجات والرعاية للمواطنين في مناطق وجودهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وضمن جهودها ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات المعنية أطلقت «الخارجية» في 10 أبريل الجاري منصة «معاكم» https://withyou.e.gov.kw المخصصة لتسجيل بيانات المواطنين الموجودين في الخارج الراغبين بالعودة.

وتحرص الجهات المعنية ممثلة في وزارات الخارجية والصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للاطفاء وشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركات الخدمات الأرضية على التعاون والتكاتف من أجل إنجاح هذه المهمة.