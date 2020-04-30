«البلدية»: رفع 904 سيارة مهملة و 10 قوارب ووضع 2582 ملصقا على سيارات مخالفة 

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بجميع المحافظات بتنفيذ جولات ميدانية واسعة النطاق في مختلف المناطق بالمحافظات لرفع السيارات والمعدات الثقيلة بهدف إبراز الجانب الجمالي من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي والتصدي لكافة التجاوزات .

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج بأن المفتشين بالإدارة قاموا برفع 437 سيارة فضلا عن وضع 800 ملصقا على سيارات مهملة وسيتم رفعها بعد إنتهاء الفترة القانونية لوضع الملصق.

ومن جانبه قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي محمد الجبعة بإنه تم رفع 175 سيارة مهملة ووضع 1200 ملصقا.

وبدوره أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي فيصل العتيبي بأن مفتشي الإدارة قاموا برفع 120 سيارة مهملة وسكراب فضلا عن 10 قوارب مهملة.

وبين مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفه بأنه تم رفع 95 سيارة مهملة.

وذكر مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية مبارك الكبير ملفي الحوالي بإنه تم رفع 40 سيارة ووضع 240 ملصقا وتحرير 75 مخالفة

وأشار مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة مشعل العازمي بإنه تم رفع 37 سيارة ووضع 342 ملصقا على سيارات مهملة وسكراب.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .