«الطوارئ الطبية»: اتخاذ الإجراءات الوقائية.. بعد إصابة موظفة بـ«كورونا» في قسم «العمليات»

أعلنت إدارة الطوارئ الطبية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بعد تأكد إصابة موظفة بفيروس “كورونا” المستجد في قسم العمليات بالإدارة.

وقال مدير الإدارة منذر الجلاهمة في بيان صحافي إن الإجراءات الوقائية الأولية شملت تطهير وتعقيم القسم مع استكمال بقية الإجراءات من قبل الصحة الوقائية عبر عمل التقصي وإجراء المسحات للعاملين في القسم اليوم، الى جانب التنسيق مع إدارة منع العدوى على إعادة تطهير وتعقيم المكان.

وشدد الجلاهمة على حرص الوزارة على الشفافية المطلقة في التعامل مع الأوضاع الراهنة بموازاة العمل على تطبيق أفضل التوصيات والمعايير التي تضمن صحة وسلامة جميع العاملين في المنشأت الصحية، مثمنا الجهود التي يبذلها جميع العاملين في الإدارة بمختلف أقسامها.