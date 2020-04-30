النوري: إيصال التيار الكهربائي إلى 171 مبنى خلال أزمة «كورونا»

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والماء المهندس جاسم النوري، اليوم الخميس، انتهاء الوزارة من إيصال التيار الكهربائي إلى 171 مبنى خلال أزمة كورونا.

وأضاف أنه تم انجاز هذه المعاملات الكترونيا خلال الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب جائحة كورنا COVID-19 من قبل إدارة التمديدات الكهربائية خلال الفترة من 12 مارس الماضي إلى 23 أبريل الجاري.

وأوضح النوري انه تم ايصال التيار إلى 140 مبنى «سكن خاص» و9 مبانٍ حكومية و 2 منشأة صناعية و2 مبنى تجارية و9 مبانٍ استثمارية

9 منشآت زراعية.

وأشاد النوري بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات، مؤكدا سعي الوزارة لإحداث نقلة نوعية في تقديم خدماتها للعملاء وتسهيل إجراءات العمل وفق آلية إلكترونية بكفاءة عالية من خلال إنجاز جميع المعاملات بالإدارة عن طريق الموقع الإلكتروني دون الحاجة للمراجعة.

وبين انه تم توجيه المكاتب الهندسية بضرورة الالتزام بالقواعد والنظم الكهربائية الخاصة بالوزارة بهدف تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.