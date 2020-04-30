بلدية «الأحمدي»: رفع 15 سيارة وتعقيم 4883 حاوية وتحرير 9 مخالفات

في إطار الجهود المبذوله أوضحت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة ميدانية في منطقتي فهد الأحمد والظهر اسفرت عن تعقيم 4883 حاوية ورفع 15 سيارة مهملة والإفراج عن سيارتين وتحرير 3 مخالفات إشغالات طرق فضلا عن التنبيه على الشركات الخاصة بالتعاون والعمل على تنظيف حاوياتهم.

وأشارت العلاقات العامة إلى تحرير 6 مخالفات في إطار مشاركة وزارة الداخلية والإشراف على خدمة التوصيل للمطاعم

ومن ناحية أخرى، قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء ممثلة في قسم متابعة مخالفات الباعه الجائلين بجوله ميدانية على الباعه الجائلين في نطاق المحافظة أسفرت عن تحرير 12 مخالفة ورفع 5 بسطات وسيكل.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .