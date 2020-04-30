سمو رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات الميدانية والمحاجر الصحية

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية اليوم على عدد من المستشفيات الميدانية والمحاجر الصحية التي أنشئت مؤخرا في إطار خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبدأ سموه جولته بزيارة المستشفى الميداني والمحجر الصحي الذي قامت بإنشائه وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع وزارة الصحة بمنطقة العارضية حيث اطلع على قاعات الفحص والكشف الطبي ووحدات العناية المركزة وغرف العزل والصيدليات وكذلك وحدات السكن والإقامة المخصصة للطاقم الطبي والتمريضي.

ثم استمع سموه إلى شرح من عدد من المسؤولين حول مراحل تسليم المستشفى الميداني والمحجر الصحي والذي تسلمت وزارة الصحة المرحلة الأولى منه والمتوقع أن يعمل بكامل طاقته خلال الأسابيع المقبلة.

كما زار سموه في إطار جولته «مستشفى الكويت الميداني» الذي أنشأته وجهزته شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» في أرض المعارض بمنطقة مشرف حيث تفقد ما شمله من مرافق طبية متخصصة إضافة إلى خدمات الرعاية التي ستقدم للمراجعين وفق أعلى المعايير الصحية.

وأشاد سموه بالجهد الواضح والعمل الدؤوب لجميع قطاعات الدولة وتضافرها والذي تجسد في إنجاز هذه المنشآت في أوقات قياسية وبمعايير صحية وخدمية عالية.

وقال سموه إن ما شاهدناه من إنجاز لهذه المستشفيات الميدانية والمحاجر الصحية يأتي ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتوفير كل ما تتطلبه خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة لمواجهة خطر انتشار وباء كورونا المستجد في البلاد وتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية اللازمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

رافق سموه خلال جولته معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ومعالي وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس.