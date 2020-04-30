وزير الخارجية استقبل سفير جمهورية سريلانكا لدى البلاد

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس في ديوان عام الوزارة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة لدى دولة الكويت عثمان جوهر حيث سلمه رسالة خطية موجهة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى نظيره السريلانكي ماهندا راجاباكسا تتصل بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين علاوة على التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كما أجرى وزير الخارجية اليوم الخميس اتصالا هاتفيا بوزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق أسماء عبدالله أعرب خلاله عن صادق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتناول الاتصال مجمل العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والحد من تبعاته.

وتوجه الشيخ الدكتور أحمد الصباح إلى الباري عز وجل أن يرفع عن الدول العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء هذا الوباء وأن يكتب الشفاء العاجل لكل من ابتلي به.