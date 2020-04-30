«الصحة»: تشكيل فريق لنقل وتوزيع مرضى «كورونا» على المستشفيات

أصدرت وزارة الصحة قراراً بتشكيل فريق عمل لإدارة غرفة العمليات المركزية لنقل وتوزيع مرضى فيروس كورونا بين مستشفيات الوزارة برئاسة اختصاصي أمراض باطنية د. عمر الشمري.

ونص القرار على أن يختص الفريق بطلبات نقل المصابين والتحويل من المستشفيات العامة إلى مستشفى جابر والمستشفى الميداني بـ”مشرف” والمحاجر، والتواصل مع المستشفيات العامة والمحاجر الصحية للتأكد من وجود أسرة شاغرة، مع توجيه الطوارئ الطبية لنقل المرضى من المستشفيات أو من المساكن إلى المستشفى، وكذلك تلقي الطلبات من الصحة العامة بالمرضى والمخالطين الإيجابيين، بالإضافة إلى توجيه الحالات إلى المحاجر الخاصة بالكويتيين وغير الكويتيين، ومتابعة عدم تحويل أو توجيه أي حالة مصابة بفيروس كورونا إلا من خلال غرفة العمليات المركزية.

كما تضمن القرار أن الفريق يمكنه دعوة من يراه مناسبًا من المختصين في مجاله للاستئناس برأيه، على أن يرفع تقاريره إلى وكيل الوزارة لبيان ما تم إنجازه والتوصيات والمقترحات التي يراها.