لافي السبيعي: البعض بات يقتنص الفرصة للنيل من مكانة الكويت الإنسانية

أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام لافي السبيعي، أن الظروف الحالية التي تعيشها دولة الكويت أظهرت أن الوسائل الإعلامية الإلكترونية أهل للمسؤولية والثقة وتمتلك حساً وطنياً عالياً ومنظومة أخلاقية رفيعة.

ووجه السبيعي، الشكر للوسائل الإعلامية الإلكترونية على الجهود المميزة في التغطيات الإخبارية التي يقدمونها والتي تتميز بقدر كبير من المهنية الإعلامية.

وأضاف السبيعي، “لا شك أن البعض بات يقتنص الفرصة للنيل من مكانة بلدنا الإنسانية التي أصبحت مضرب المثل في العالم وذلك باستغلال عدد من التقارير المصورة التي تصور الجانب السلبي مما يحدث في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية وهو ما يشكل إساءة لصورة دولة الكويت المشرفة، وعليه فإننا مطالبون جميعاً بالتركيز على الجانب الإيجابي لما تقوم به الدولة وأجهزتها الرسمية المختلفة بما يعود علينا جميعاً بالنفع ويظهر التضحيات الكبيرة التي تقدمها الكويت لكل المواطنين والمقيمين على أرضها”.