«التربية»: حصر أسماء العاملين المنتهية إجازاتهم ومن لديه إشعار وقف الراتب لصرف رواتبهم

عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي اجتماعا موسعا مع وكيل وزارة التربية بالإنابة د. بدر بجاد المطيري والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للشئون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، بالإضافة إلى مديري عموم المناطق التعليمية، ومدير إدارة التعليم الديني، ومديري الشئون الإدارية والفنية بالمناطق التعليمية، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الهامة وإنجاز الملفات العالقة جراء جائحة فيروس كورونا.

وأعلن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان عن حصر أسماء الحاصلين على الإجازات والتي انتهت خلال فترة تعطيل العمل بالدوائر الحكومية الحالية وذلك لصرف رواتبهم، بالإضافة إلى حصر أسماء من لديهم إشعار وقف راتب بسبب الانقطاع عن العمل، جار إنهاء الإجراءات من خلال المناطق التعليمية وذلك للتمكن من صرف رواتبهم بأسرع وقت ممكن.

كما تم حصر أسماء المعينين الجدد والذين لم يتمكنوا من مباشرة عملهم بسبب فترة تعطيل العمل بالدوائر الحكومية الحالية لرفعها لمجلس الوكلاء لاتخاذ القرار اللازم.

وعقب الاجتماع، عقد مجلس مديري عموم المناطق التعليمية اجتماعهم، وذلك لمناقشة استعداد المناطق التعليمية لتسيير الأمور الطارئة والعاجلة ومتابعة المدارس المستغلة من قبل جهات الدولة الأخرى وهيئات المجتمع المدني بالمناطق التعليمية، وتم تبادل المقترحات ووجهات النظر حول العام الدراسي في حال استمرار الأزمة الحالية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19».