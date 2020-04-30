رئيس «الطيران المدني» يشيد بمشاركة الإمارات وقطر بخطة عودة الكويتيين من الخارج

أشاد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح بمشاركة الإمارات العربية المتحدة وقطر في المرحلة الرابعة من خطة الشاملة لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج.

وقال الحمود إن هذه الخطوة تؤكد عمق العلاقات المتينة بين الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمن الدور الفاعل والجلي لكل من شركة طيران الاتحاد الإماراتية والخطوط الجوية القطرية في إجلاء المواطنين الكويتيين حول العالم من الدول التي لا تشغل لها شركاتنا الوطنية رحلات.

وبين أن نجاح الخطة الشاملة يأتي بفضل الله تعالى أولا ثم تكاتف الجهود الحكومية والجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.

ونوه بالجهود الكبيرة والواضحة للخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة اللتين كان لهما الدور المحوري والرئيسي في نجاح الخطة الشاملة لعودة المواطنين من الخارج.

وكانت إدارة الطيران المدني الكويتية أعلنت أمس الأربعاء جداول رحلات المرحلة الرابعة من عملية العودة الشاملة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج وتشمل كلا من لوس أنجلس وميامي ودالاس وواشنطن ومونتريال.

وتشمل هذه المرحلة أيضا رحلات غير مجدولة إلى عدد من المدن في أستراليا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا والتي يوجد فيها مواطنون كويتيون عن طريق الحجز الإلكتروني المباشر لشركات الطيران العالمية وذلك بالتعاون مع سفارات الكويت في الخارج.

وستكون هذه الرحلات على متن طائرات كل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وطيران الاتحاد الإماراتية وطيران الخطوط الجوية القطرية.