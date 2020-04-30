«الطيران المدني»: انطلاق المرحلة الرابعة من عملية العودة الشاملة لإجلاء المواطنين من الخارج

تنطلق غدا الجمعة المرحلة الرابعة من عملية العودة الشاملة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج وتشمل كلا من لوس أنجلس وميامي ودالاس وواشنطن ومونتريال.

وتشمل هذه المرحلة أيضا رحلات غير مجدولة إلى عدد من المدن في أستراليا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا والتي يوجد فيها مواطنون كويتيون عن طريق الحجز الإلكتروني المباشر لشركات الطيران العالمية وذلك بالتعاون مع سفارات الكويت في الخارج.

وستكون هذه الرحلات على متن طائرات كل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وطيران الاتحاد الإماراتية وطيران الخطوط الجوية القطرية.