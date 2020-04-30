«العدل»: التشغيل الجزئي لأعمال قطاع التسجيل العقاري والتوثيق ابتداء من الأحد المقبل

أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس بدء التشغيل الجزئي لأعمال قطاع التسجيل العقاري والتوثيق اعتبارا من يوم الأحد المقبل لإنجاز المعاملات الضرورية لضمان حسن سير وانتظام العمل في إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المعاملات في ادارة التسجيل العقاري سيتم تسليمها وتحديد موعد للحضور فقط عن طريق نظام «الأونلاين» ومن خلال بوابة العدل الإلكترونية.

وأضافت أنه سيتم استقبال الاستفسارات عن طريق خدمة «الواتساب» فقط في أوقات العمل الرسمية على الرقم «22486559» على أن تباشر أعمال الائتمان العقاري في بعض البنوك بالتنسيق مع اتحاد المصارف.

وذكرت أن العمل في إدارة التوثيق سيتم عبر تقديم طلب عبر خدمة «الواتساب» على الرقم «22486498» لبحث المعاملة وتحديد موعدالحضور لإتمام المطلوب.

وبينت أن استقبال جميع المراجعين المحددة لهم المواعيد المسبقة سيكون في المقر الكائن بمجمع الوزارات لإنجاز المعاملات الضرورية الخاصة بمحافظتي العاصمة وحولي في حين سيكون المقر الكائن بمجمع محاكم الفروانية مخصصا لإنجاز المعاملات الضرورية الخاصة بمحافظتي الفروانية والجهراء أما المقر الكائن بمجمع محاكم الأحمدي فسيكون مخصصا لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

ودعت وزارة العدل المراجعين إلى التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية الصادرة من وزارة الصحة الكويتية.