وزير الداخلية يعين 3 وكلاء مساعدين ويقلد عميداً رتبة لواء

عين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح ثلاثة وكلاء مساعدين وقلد عميدا رتبة لواء بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة ان الوزير الصالح أصدر ثلاثة قرارات وزارية رقم 395 و 396 و397 لسنة 2020 بتعيين اللواء أنور البرجس وكيل وزارة مساعد لشؤون الإقامة وتعيين اللواء محمد الشرهان وكيل وزارة مساعد لشؤون الامن الجنائي وترقية العميد ركن عبد العزيز الرشيدي الى رتبة لواء ركن وتعيينه رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وكيل وزارة مساعد.

ونقل وزير الداخلية تحيات وتقدير القيادة السياسية لرجال المؤسسة الأمنية لنجاحهم في فرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع.

ووجه بضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل توفير المزيد من الأمن والأمان لكل من يعيش على أرض الكويت سواء مواطن أو مقيم مؤكدا أن تقليد الرتب الجديدة يعد تكليفا قبل أن يكون تشريفا مما يضاعف المسؤولية على أصحابها خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشاد بما قدمه رجال الأمن من جهود خلال الأزمة الحالية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مما رسخ لدى الجميع قدرة المنظومة الأمنية العمل وفق ما تفرضه الأحداث على أرض الواقع.