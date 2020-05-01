«الكهرباء»: ما يتم تداوله بشأن انقطاع المياه في «جليب الشيوخ».. غير صحيح

نفت وزارة الكهرباء والماء، اليوم الجمعة، ما يتم تداوله بشأن انقطاع المياه في منطقة جليب الشيوخ.

وقالت الوزارة في بيان «لا يوجد لدى الوزارة أي أعمال صيانة على شبكة المياه العذبة، وإن التشغيل يتم طبيعيا في منطقة جليب الشيوخ»، مبينة أنه «تم رصد بعض قاطني المنطقة يستخدمون مضخات مياه بصورة مخالفة، الأمر الذي يقلل من ضغط المياه في الشبكة الداخلية للمنطقة».

وأشارت إلى إرسال فريق من الضبطية القضائية وإدارة الشبكات المائية لمنطقة جليب الشيوخ للتعامل مع تلك المخالفات.

وذكرت ان الوزارة ومنذ اليوم الأول لقرار مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي على المنطقة تم تحديد نقطة تجمع لتناكر المياه العذبة في شارع محمد بن القاسم لتزويد العملاء عند الحاجة.