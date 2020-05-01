وزيرة الشؤون: الكويت مستمرة في دعم العمال وحماية حقوقهم

هنأت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل كافة العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بمناسبة اليوم العالمي للعمال والذي يوافق اليوم الجمعة الأول من مايو مؤكدة في هذا الصدد استمرار الكويت في دعم العمال وحماية حقوقهم وكذلك دعم الحركة النقابية وحماية حقوق منتسبيها بما يضمن النهوض بالعمل ومواصلة السير في طريق التقدم والازدهار.

وأعربت الوزيرة العقيل في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للعمال ، عن اعتزازها وتهنئتها للطبقة العاملة في الكويت وكذلك النقابات والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد العام لنقابات العاملين في القطاع الحكومي بهذه المناسبة السعيدة مشيرة الى ان هذه المناسبة تاتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية يتأثر بها العالم اجمع بسبب انتشار فيروس ” كوفيد 19 وما يصاحبه من بذل جهود مضاعفة من قبل كافة الأطراف المتمثلة في الحكومات وأصحاب العمل والعمال .

وأشارت الوزيرة العقيل الى ان الطبقة العمالية الكويتية اثبتت خلال هذه الازمة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد انها تتمتع بالحس الوطني والكفاءة العالية والتميز اللامحدود مشيرة الى ان هذا امر ليس مستغربا على إخواننا واخواتنا المواطنين والمواطنات وما يقدمونه من اعمال جليلة وبخاصة في أوقات الازمات مؤكدة اننا جميعا لمسنا الدور الكبير الذي يقومون به سواء من كان منهم في الصفوف الامامية او من اقبلوا على المشاركة في العمل التطوعي وغيرهم ممن ابدوا استعدادهم للعمل بجد واجتهاد من اجل وطنهم الغالي الكويت .

ومن جهة أخرى، اكدت العقيل ان دولة الكويت حريصة كل الحرص على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالعمل والعمال مشيرة في هذا الصدد الى انها وقعت منذ استقلالها عددا من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية بهدف حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم، فضلا عن إقرار العديد من التشريعات التي جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل .