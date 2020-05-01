“الداخلية”: قطاع الأمن الجنائي تمكن من القبض على المتهم في قضية قتل عمد خلال 48 ساعة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ” ادارة مباحث العاصمة ” تمكنت من القاء القبض على المتهم في القضية رقم 12 / 2020 قتل عمد.

وتوضح الادارة انه تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي وتم عمل التحريات اللازمة وجمع مقاطع الفيديو من الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة ومراقبة أحد الأشخاص وهو من جنسية عربية وبعد عرض صورة المتهم على احد المصادر السرية اكد بانه المتهم ، وعلى الفور قام رجال الأمن باستصدار الإذن القانوني اللازم والقبض عليه ، وذلك خلال 48 ساعه من اكتشاف الجريمة .

وتؤكد الادارة انه بعد مواجهته بما نسب اليه اقر واعترف انه قام بقتل المجني عليه بعد قيامه بشراء أداة الجريمة من أحد الأسواق التجارية وانه قام بالتخلص من ملابس المجني عليه في احد النفايات واداة الجريمة عن طريق القائها بالبحر هذا وجاري تحويله الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.