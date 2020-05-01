محافظ العاصمة أشرف على فحص الترصد الميداني النشط لنحو 1000 عامل يسكنون 4 عمارات بالمرقاب

أشرف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد اليوم الجمعة على إجراءات الفحص الطبي على ما يقارب 1000 عامل من العمالة الآسيوية القاطنة في 4 عمارات سكنية في منطقة المرقاب، وذلك تفعيلا للإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد قام رجال أمن محافظة العاصمة بفرض سياج أمني حول العمارات الأربع، كما قامت الطواقم الطبية والتمريضية المعنية بإجراء فحص الترصد الميداني النشط للعمالة والذي سيتم عقبه تطبيق الحجر الصحي على العمالة تبعا لنتائج الفحص ذات الصلة.

وكانت إجراءات الفحص الطبي قد تمت بحضور كل من مسؤولي قطاع الصحة الوقائية في وزارة الصحة، إلى جانب رئيس مكتب المدن الصحية د. آمال اليحيى، وفريق بلدية الكويت، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية ومسؤولي ديوان عام المحافظة.

وقد حرص المحافظ الخالد، على المتابعة المباشرة والآنية لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها رجال الأمن في وزارة الداخلية، ومسؤلو قطاع الصحة الوقائية في وزارة الصحة، بالإضافة إلى فريق بلدية الكويت في مواقع العمارات المختلفة، كما تم التعامل مع حالات الفحص الطبي تبعا للبروتوكولات الطبية المعمول بها.

وأشاد الخالد، “بالوعي المجتمعي الواضح من قبل الكثير من أبناء المجتمع والذين بادروا بجهود تطوعية راقية”.