فريق سند التطوعي يطلق مبادرة «موناسينكم2» لتوزيع الأقنعة الطبية

أعلن رئيس فريق سند التطوعي بجمعية المحامين الكويتية المحامي مهند الساير عن إطلاق مبادرة «موناسينكم» الثانية والتي سيتم من خلالها توزيع قناع الوجه الطبي Face shield للكوادر العاملة في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة كورونا «كوفيد 19» بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.

وأوضح الساير في بيان صحفي أمس الجمعة أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع تسجيل بعض الاصابات بين العاملين في الصفوف الامامية منوها بدورهم المهم معرضين حياتهم للخطر فأصبح من الواجب تسخير كافة الإمكانيات لدعم جهودهم وتوفير سبل الحماية لهم.

وقال انه من هذا المنطلق تم التنسيق بين الفريق والمركز بهدف تضافر الجهود بما يصب في المصلحة العامة وتحقيقا للهدف المنشود من إنتاج الأقنعة الطبية من قبل المركز وتوصيلها لمن يحتاجها.

واشار الى ان الفريق قام بتسليم الدفعات الاولى من هذه الاقنعة لأطباء وممرضين ومسعفين وكذلك لمتطوعين وعاملين في بعض الجمعيات التعاونية وفي الدفاع المدني مؤكدا مواصلة العمل لتوزيع الدفعات الجديدة منها.

وأعرب عن شكره لكافة الجهات التي تم التعاون معها ضمن حملات ومبادرات فريق سند التطوعي مشيدا بمتطوعي الفريق الذين لم يدخروا جهدا في تلبية كافة النداءات بدءا من إعداد وتوصيل السلال الغذائية إلى حصد المحاصيل الزراعية لتوزيعها بالمجان على مستحقيها وصولا لمبادرة «موناسينكم» الأولى.

واوضح ان المبادرة الاولى قامت بتوصيل «سلة وقائية» مجانا للمواطنين والطلبة الكويتيين بالخارج ومن ثم تعليق ملصق وزارة الصحة على منازل العائدين من الخارج «المحجورين منزليا» بالتعاون مع الدفاع المدني ومن ثم مبادرة «فطوركم علينا» لتوزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار الصائم على العمالة المتضررة.

وأكد أن نجاح كل تلك الحملات والمبادرات لم يأت من فراغ انما بتوفيق من الله ومن ثم الجهود المخلصة من أبناء الوطن ممن هبوا لتلبية النداء لرد الجميل لهذا الوطن في مواجهة الأزمة.