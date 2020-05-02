بلدية حولي: أجهزة الدولة تعمل لمحاصرة فيروس كورونا.. وصحة الجميع خط أحمر

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الجولات الميدانية التي ينفذها فرع بلدية محافظة حولي ممثلاَ بفريق الطوارئ بالتعاون مع اللجنة المشتركة بمساندة أمنية من قيادة منطقة حولي.

وفي هذا السياق، نفذ الفريق جولة مكثفة على المطاعم بمناطق حولى والجابرية للتأكد من مدي التزامهم بكافة الاشتراطات والتى ترأسها مدير فرع بلدية محافظة حولي م. أحمد الهزيم ونائب رئيس فريق الطوارئ إبراهيم السبعان و رئيس النوبة “أ” عبد الله القعود والمفتش بدر كرم ومن إدارة العلاقات محمد عبد الشافي ومن قيادة منطقة حولي الرائد عبد العزيز عوض و رئيس اللجنة المشتركة محمد الظفيري وضابط قضائي فيصل الحافظ.

وفي هذا السياق، أكد مدير فرع بلدية محافظة حولي م.أحمد الهزيم على أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين خط أحمر لنا ولن نتوانى لحمياتها وفق لوائح وانظمة البلدية.

وتابع الهزيم أنه يتم تكثيف الجولات بشكل يومي وعلى مدار الساعة لرصد اي مخالفة وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى أن الجولة التى إنطلقت شملت عدة مناطق بمحافظة حولي والتي تضمنت الكشف على المطاعم للتأكد من مدي التزامها بكافة الاشتراطات فضلا عن الكشف على السيارات والدراجات النارية المخصصة لخدمة التوصيل.

وأضاف أن الجولة التى نفذها مفتشي الفريق بالتعاون مع اللجنة المشتركة وقيادة منطقة حولي هدفها بث رسالة طمأنينة للجميع بأن أجهزة الدولة المختلفة تعمل على المحافظة على صحة وسلامة الجميع فضلا عن عدم انتشار فيروس كورنا المستجد.

واختتم الهزيم تصريحه مثنيا على الدور الذي يقوم به مفتشي البلدية بالتعاون مع اخوانهم بالجهات الدولة على أرض الواقع للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس، مناشداً الجميع الالتزام بكافة القرارات الصادرة من السلطات الصحية حفاظاً على سلامتهم و صحتهم.

بدوره، أوضح نائب رئيس فريق الطوارئ إبراهيم السبعان، أن الجولة التى أنطلقت عقب صلاة العشاء واستمرت لمدة 4 ساعات متواصلة أسفرت عن رصد العديد من السيارات والدراجات النارية الغير ملتزمة وتم توجيه تعهدات وفي حال التكرارسيتم تحرير مخالفات.

وتابع السبعان أنه تم الكشف على 60 مطاعم للتأكد من مدي التزامهم بكافة الاشتراطات الصحية وتطبيقهم للقرار 128 لسنة 2020 وتبين مدي التزامهم .

ولفت إلى أنه تم غلق سوق لمخالفته لكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أنه تم تحرير 10 مخالفات وفق لائحة المحلات والاعلانات.

وذكر السبعان أنه تم توجيه 40 تعهدا لعمال توصيل خدمة الطلبات بالتقيد بكافة الاشتراطات الوقائية ، مشيراً إلى أن مفتشي اللجنة المشتركة حرروا 4 مخالفات لعمالة مخالفة.

وناشد السبعان أصحاب المحلات ذات الطابع التجاري الالتزام بكافة لوائح وانظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة ، داعيا اياهم بالتعاون مع فرق البلدية التفتيشية اثناء الحملات الميدانية لتادية عملهم على أكمل وجه وبالسرعة الممكنة.