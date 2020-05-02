البلدية: توجيه 3 تنبيهات لمحلات بتنظيم الدخول بـ«مبارك الكبير»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ممثلة في النوبة «ج» بمراقبة المحلات والإعلانات بتنفيذ جولة ميدانية على المحلات بمناطق القرين والقصور للتأكد من التزام المحلات المستثناه من الغلق بقرارات وتعاميم البلدية الصادرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ضيدان العدواني، أن الجولة الميدانية التي نفذتها النوبة «ج» بمراقبة المحلات والإعلانات على المحلات بمناطق أسواق القرين والقصور أسفرت عن الكشف على 67 محل تبين إلتزامها بقرارات البلدية فيما تم التنبيه على 4 محلات وأسواق مركزية ومحل صرافة لتنظيم الدخول إلى محلاتهم، فضلا عن فتح 3 محلات بقرار فتح إداري تعهد أصحابها بالإلتزام بقرارات البلدية بعدم ممارسة النشاط.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.