بلدية الفروانية: الكشف على 90 سيارة توصيل طلبات.. وتحرير 3 مخالفات

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية ممثلا في النوبتان “ب، ج” بالكشف على 90 سيارة مطعم توصيل طلبات خارجية بالمحافظة في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية البلدية المحافظة أحمد الشريكة بإن النوبتان ب، ج قاموا بالكشف على 90 سيارة مطعم توصيل طلبات خارجية للتأكد نت مدى إلتزام سائقي المطاعم بالإشتراطات الصحية وإستخدام الوسائل الإحترازية و الوقائية تجنبا لإنتشار الفيروس فضلا عن تحرير 3 مخالفات والتعامل مع 3 شكاوي واردة عبر الخط الساخن .

ودعت البلدية أصحاب المحلات والعاملين بجميع الأسواق الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة وقرارات وتعاميم البلدية لتجنب إنتشار الفيروس ، داعية إياهم الإتصال على الخط الساخن 139الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر الواتس أب24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .