«شؤون القصّر»: 8 % ‎من الأرباح السنوية في حسابات المشمولين برعاية الهيئة

أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصّر بالإنابة المهندس حمد البرجس، اليوم السبت، انه تم إيداع الأرباح السنوية في حسابات القصّر المشمولين برعاية الهيئة بنسبة 8 في المئة‎ عن العام 2019.

ولفت البرجس أنه قد تم اعتماد هذه النسبة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار الدكتور فهد العفاسي والذي عقد أخيرا.

وتقدم البرجس بالشكر والتقدير والعرفان لجميع العاملين بالهيئة والقائمين عليها لسعيهم الدؤوب لتحقيق رسالة الهيئة الإنسانية وتفانيهم في خدمة القصر والمشمولين برعايتها.