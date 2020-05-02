«بيت الزكاة»: المرحلة الرابعة من المساعدات للأسر المحتاجة قبل عيد الفطر

أكد مدير عام بيت الزكاة محمد العتيبي أن “البيت انهى المرحلة الثالثة من المساعدات التي يقدمها للأسر المحتاجة والمسجلة لديه”.

وأوضح العتيبي في تصريح صحافي، أن “البيت ساعد في مرحلته الثالثة التي بدأت خلال الفترة من 15 – 25 أبريل الماضي « 11014 » أسرة مسجلة لديه، قدم لها «2811160 د.ك » مليونين وثمانمائة وأحدى عشر ألف ومائة وستون دينارا، وذلك بعد أن قام البيت بإرسال رسائل نصية لهذه الأسر بموعد ووقت مراجعتهم لاستلام مساعداتهم المالية من خلال أفرعه في المحافظات”.

وأضاف، أن “بيت الزكاة، منذ بدأ أزمة انتشار فيروس كورونا، قدم مساعداته للأسر المسجلة لديه على ثلاثة مراحل، الأولى كانت للأسر التي تستلم مساعدات شهرية كالأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والعجزة ممن لا دخل مالي لهم، خلال الفترة من 16 – 19 مارس الماضي، والثانية مساعدة الأسر ضعيفة الدخل والتي تستلم مساعدات كل 3 أو 4 أشهر، خلال الفترة من 31 مارس وحتى 9 ابريل الماضي، أما المرحلة الثالثة فقد كانت خلال الفترة من 15 -25 ابريل الماضي لاستكمال تقديم المساعدات للأسر ضعيفة الدخل”.

وبين، أن “إجمالي المساعدات التي قدمها بيت الزكاة خلال مراحله الثلاث بلغت « 3728230 د.ك » ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف ومائتين وثلاثون دينارا، استفادت منها « 14894 أسرة » أربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون أسرة مسجلة لديه”، لافتا إلى ان “البيت يستعد حاليا للمرحلة الرابعة والتجهيز لصرف المساعدات الشهرية والمقطوعة للأسر المستحقة قبل حلول عيد الفطر المبارك”.