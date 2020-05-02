النوري: تعقيم المبنى الرئيسي لوزارة الكهرباء في “جنوب السرة”

قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والماء المهندس جاسم النوري انه حرصًا من وزارة الكهرباء والماء على سلامة موظفينها وحماية لهم في ظل الظروف الاستثنائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي اطار التعاون المستمر والمثمر مع الجهات الحكومية المختلفة، قام فريق من الجيش الكويتي مساء أمس الجمعة بتعقيم المبنى الرئيسي لوزارة الكهرباء والماء في منطقة جنوب السرة.

وتابع النوري: كما تحرص الوزارة بشكل دائم على اتباع كافة الاجراءات والارشادات الصحية من وزارة الصحة وتؤكد على تهيئة بيئة عمل صحية لجميع الموظفين في جميع المنشآت التابعة لها لضمان سلامتهم والاهتمام بصحتهم.

واختتم: تنتهز الوزارة الفرصة لتقديم وافر الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الموقرة والجيش الكويتي الباسل لاستجابتهم الفورية وتعاونهم الدائم.