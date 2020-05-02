«كيبيك»: إصابة أحد العاملين الكويتيين بكورونا

‏أعلن نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، محمود أبل، إصابة أحد العاملين الكويتيين والمنتدب حالياً لدى شركة البترول الوطنية بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء وجوده في الحجر المنزلي في بداية الشهر الجاري.

وأكد أبل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من قبل وزارة الصحة وإدخال المصاب إلى مستشفى الشيخ جابر للعلاج، لافتاً إلى عزل 7 موظفين آخرين مخالطين له.