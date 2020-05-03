خبراء صينيون يؤكدون ثقتهم في تحقيق الكويت نتائج طيبة بمواجهة «كورونا»

أشاد فريق طبي يضم في عضويته عددا من الخبراء الصينيين بالإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مؤكدا ثقته التامة في قدرة البلاد على تحقيق نتائج طيبة للغاية في هذا الصدد.

وأشار الفريق المتخصص في مجال الوقاية ومكافحة الأوبئة والذي زار البلاد أخيرا في إطار جهود الصين لمساعدة دول العالم على الحد من انتشار هذا الوباء إلى أن السلطات الكويتية تولي اهتماما كبيرا لإجراءات الوقاية من هذا المرض ومكافحته.

وذكر أن السلطات الصحية تستعد بشكل سليم لإجراء الاختبارات المتخصصة وكذلك لوضع الخطط العلاجية وإدارة المحاجر الصحية وتوفير مستلزمات الحماية.

وقال رئيس الفريق المكون من ثمانية خبراء والموفد من قبل الحكومة روان يو شنغ اليوم السبت إن الفريق عقد منذ وصوله إلى البلاد الاثنين الماضي سلسلة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الصحة والخبراء في مختلف القطاعات الطبية بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وأضاف أن المباحثات تناولت إجراءات الوقاية واختبارات الكشف عن الفيروسات وبروتوكولات العلاج والحجر.

وأفاد بأن الفريق قام بزيارة مؤسسات طبية وأجرى نقاشات معمقة مع خبراء الصحة العامة موضحا أنه قدم اقتراحات إلى الجانب الكويتي الذي أبدى اهتماما بالغا بالتجربة الصينية.

وذكر أن الخبراء الكويتيين عبروا خلال لقاءاتهم مع الوفد الصيني الزائر عن الرغبة في الاستفادة من التجارب والممارسات الصينية الناجحة في هذا المجال.

وأشار رئيس الفريق الصيني إلى القيام بزيارة عدد من المواقع الطبية الميدانية التي أقامتها جهات الدولة المعنية ضمن إطار خطط مكافحة الوباء من بينها مركز اختبار الأمراض الوبائية حيث أشاد الفريق بالإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت لوقف انتشار الفيروس.

وذكر أنه يمكن لفريقه أن يتعلم من الممارسات الجيدة للجانب الكويتي ومنها على سبيل المثال التعامل مع العائدين من الخارج وإنشاء مراكز اختبار مؤقتة مستدركا بالقول إنها ممارسات مبتكرة وإبداعية للغاية وتستحق أن نتعلم منها.

ولفت الخبير الصيني إلى أن فريقه عقد ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من الصينيين المقيمين في دولة الكويت قدم خلالها شرحا تفصيليا عن آلية انتقال الفيروس وسبل تجنب العدوى.