«الخطوط الكويتية»: تشغيل 95 رحلة ضمن مراحل «الإجلاء الكبير»

في إطار جهودها المبذولة لتلبية النداء الوطني، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن استكمال تشغيل 95 رحلة ، وذلك ضمن خطة إجلاء المواطنين العالقين في الخارج والتي تعد الأكبر بتاريخ الكويت وقد جاءت بحسب ما أقرته الحكومة الموقرة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أنحاء العالم.

وقالت الشركة في بيان صحافي أنها قامت بتشغيل 36 رحلة في المرحلة الأولى من تاريخ 19 -21 ابريل 2020 تضمنت المدن التالية: «دبي، أبوظبي، مسقط، الدوحة، الرياض، جدة، لندن، عمّان، والقاهرة، اسطنبول، جنيف، باريس، وأنقرة»، وقامت بتشغيل 34 رحلة في المرحلة الثانية من تاريخ 23 – 25 ابريل 2020 تضمنت المدن التالية: «الدار البيضاء – نواكشوط ، فيينا ، عمان ، القاهرة ، نيويورك ، لندن ، اسطنبول ، بروكسل ، باريس ، مانيلا، باكو، دكار، بانكوك – ترافندروم، لارنكا – بيروت، تونس – ملقا، بومباي – دلهي، امستردام ، وباريس – ميونيخ»، وقامت بتشغيل 25 رحلة من تاريخ 27 – 29 أبريل 2020 تضمنت المدن التالية: «دبلن، نيويورك، لندن، مانشستر، غلاسكو، حائل، وأبوظبي»، ذلك بالإضافة إلى تشغيل الخطوط الجوية الكويتية لرحلات إجلاء استثنائية منذ تاريخ 25 فبراير 2020 ومنذ بداية الأزمة تحديداً، وتضمنت المدن التالية: «مشهد، طهران، النجف، بانكوك، روما، وميلانو».

وذكرت الخطوط الجوية الكويتية أنها تحرص كل الحرص على تنفيذ الأوامر الأبوية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برغبة سموه لعودة أبنائه وبناته المواطنين إلى أرض الوطن قبل وفي الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص كوزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات ذات الصلة وذلك بداية من 19 أبريل الماضي وحتى تاريخ 7 مايو الجاري كما تم الإعلان عنه وما سيعقبها من أيام في حال دعت الحاجة.

ونوهت الشركة إلى أنها وبجميع فرقها العاملة في مطار الكويت الدولي ومن كافة قطاعاتها التشغيلية والمساندة مازالت على أتم الاستعداد والجاهزية لاجلاء المواطنين من الخارج، مبينة أنها قامت بالاستعداد على قدم وساق في الأسابيع الماضية لإتمام انجاز تلك الرحلات بشكل ناجح ومتميز سواء من خلال تجهيز المركز الطبي الخاص بفحص المواطنين العائدين أو من خلال جهوزية أسطولها وتعقيمه وتطهيره وفق المعايير العالمية والتي تحتوي على أحدث المقاييس المعتمدة من شركتي التصنيع بوينغ وايرباص.

واختتمت الخطوط الجوية الكويتية بيانها بالتأكيد على مواصلتها وسعيها الدؤوب في خدمة الوطن وأبناؤه، مثمنة الدور البارز الذي بذله أبناء الكويتية في استكمال رحلات اجلاء المواطنين بنجاح كبير والخاص بالشركة، معربة في الوقت ذاته عن بالغ أمانيها بأن يتم إجلاء المواطنين الذين مازالوا عالقين في الخارج بنجاح ويسر، متمنية للجميع السلامة والامان وعودتهم سريعاً إلى أرض الوطن بين أهلهم.