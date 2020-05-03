رفع 23 سيارة مهملة بمنطقة تيماء

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولة ميدانية واسعة النطاق لرفع السيارات المهملة بمنطقة تيماء بهدف إبراز الجانب الجمالي بالمحافظة من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمناطق المحافظة والتصدي لكافة التجاوزات.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه على مواصلة الجولات الميدانية لرفع السيارات المهملة التي تعمل على تشويه المنظر الجمالي للمحافظة، مؤكدا على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار القريفة إلى أن الجولة الميدانية التي نفذها المفتشون بالإدارة في منطقة تيماء أسفرت عن رفع 23 سيارة مهملة، مؤكدا على أن التعامل مع السيارات ورفعها جاء بعد إنتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار على السيارات.