البلدية: خطة لإزالة السيارات والمعدات الثقيلة من مناطق السكن الخاص بالفروانية

شدد مدير بلدية محافظة الفروانية المهندس محمد صرخوه على تنفيذ الخطة المدروسة لإزالة كل السيارات والمعدات الثقيلة من مناطق السكن الخاص ، مبيناً ان العمل في بلدية الفروانية يتم وفق خطة مرحلية تغطي كل مناطق المحافظة تنفيذاً للقانون واللائحة، مشيراً الى ان «رفع السيارات والمعدات الثقيلة هي جزء من الخطة ولن نسمح بوجود مركبات ومعدات ثقيلة بمناطق السكن الخاص والنموذجي تعيق حركة المواطنين فضلا عن كونها تشوه المنظر العام» جاء ذلك على أثر جولة ترأسها بمنطقتي خيطان والفروانية بمشاركة مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج ومراقب عام إشغالات الطرق عوض الحربي وعدد كبير من مفتشي البلدية ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبد الشافي أحمد.

وقال صرخوه إن بلدية الفروانية وضعت خطة عمل لجميع الفرق الرقابية بادارة النظافة التابعة لها وذلك للعمل على رفع المركبات المهملة والمعدات الثقيلة او المظاهر السلبية، موضحا بأن «عملناخلال الفترة السابقة أعتمد على وضع خطة عمل تنفيذية لتغطية كل مناطق المحافظة ، وتم توزيع المهام فيها وفق اطر مكانية وزمنية.

ولفت صرخوه إلى أن عمليات رفع المركبات والمعدات الثقيلة قائمة على قدم وساق، داعياً الجميع للتعاون مع فرق إدارة النظافة العامة لتمكينها من تنفيذ عملها

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق سعد الخرينج بأنه عقب انتهاء المدة القانونية للملصقات يتم رفع السيارات المهملة والسكراب من مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وأكد الخرينج على التعامل الفوري مع كافة الشكاوي الواردة من المواطنين على السيارات المهملة والمعدات الثقيلة فضلا عن الشكاوي الواردة من المدارس .

وأضاف الخرينج بانه تم رفع 43 سيارة من مناطق السكن الخاص بمنطقتي الفروانية و خيطان قطعة 10 تضمنت رفع 26 سيارة ومعدة ثقيلة من منطقة خيطان و 17 سيارة ومعدة ثقيلة من منطقة الفروانية قطعة 2.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .