«الخدمة المدنية»: انتهاء الإجازة خلال تعليق العمل.. لا يمنع صرف الراتب

أكد ديوان الخدمة المدنية أحقية موظفي وموظفات الدولة الحاصلين على إجازات طويلة انتهت خلال فترة تعطيل العمل بالجهات الحكومية احترازيا من فيروس “كورونا” في صرف رواتبهم مبيناً أن “عدم تمكنهم من مباشرة العمل نتيجة تعطيل العمل في جهاتهم لا يمنع صرف رواتبهم”.

وقال الديوان في بيان على موقعه الإلكتروني إن الموظفات المصرح لهن بإجازات للوضع أو لرعاية الأمومة والموظفة أو الموظف المصرح له بإجازة لمرافقة زوج أو لمرافقة مريض أو غيرها من الإجازات الخاصة وصادف وقوع إنتهاء الإجازة خلال فترة تعطيل ولم يتمكن من مباشرة العمل في جهة عمله فإنه يلزم على الجهة صرف الراتب من اليوم التالي لانتهاء الاجازة ولا يشترط اعادة صرف الراتب بعد انتهاء العطلة او ايام الراحة كما كان معمول به قبل فترة تعطيل العمل بحسبان انه لا محل لمطالبة الموظف بمباشرة العمل عقب انتهاء الاجازة وذلك مع عدم الاخلال بحالة الموظفين الذين يعملون في جهات استمر العمل فيها للمصلحة العامة وعلى الجهات الحكومية اتخاذ الاجراءات الادارية والمالية لصرف المرتبات.