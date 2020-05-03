«إحياء التراث»: جهود «الخارجية» أثمرت رفع اسم الكويت عالياً

تعامل راق وناجح مع المواطنين خلال خطة الإجلاء في ضوء تفشي «كورونا»

عبررئيس مجلس الإدارة بجمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى عن شكر وامتنان أعضاء الجمعية إلى وزير الخارجية الشيخ د.احمد ناصر المحمد الصباح والى ابناء الكويت “البررة” من العاملين في الوزارة على جهودهم المبذولة في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال العيسى بحسب بيان صادر عن «الجمعية»: “يتقدم لكم إخوانكم في جمعية إحياء التراث الإسلامي بجزيل الشكر والامتنان على ما بذلتموه وتبذلونه في شتى المحافل السياسية وإبراز صورة الكويت الوضاءة، كويت الانسانية، كويت البذل والعطاء، ونحن نعيش هذه الأزمة الطارئة «أزمة فيروس كورونا»”.

وأضاف “لا شك أن جهودكم المباركة وتنفيذكم للتوجيهات الأميرية السامية قد أثمرت رفع اسم الكويت عاليا حتى شهد لها العالم أجمع بأنها من أفضل دول العالم في تعاملها مع أزمة انتشار فيروس كورونا بل ومن الافضل في رعاية مواطنيها ليس في الداخل فحسب بل وفي الخارج”، واستدرك قائلاً “ليس أدل على ذلك من تعاملكم الراقي والناجح في التعامل مع الموجودين خارج الكويت وتوفير احتياجاتهم وخطة اجلائهم الناجحة كذلك”.

وأوضح أنه “رغم حساسية الوضع وخطورته فأنكم تقفون في مواجهة الأمر بحصافة وحزم، فاحتسبوا أجركم عند الله، وأنتم أهل لكل ثناء وتقدير فجزاكم الله خيرا وأعظم لكم الأجر والمثوبة”.