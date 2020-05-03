«الصحة»: 364 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 4983 .. وتسجيل 5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4983 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 38 حالة.

وأضاف السند أن حالات الوفاة الخمس هي لمقيم من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 61 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 18 يوما والحالة الثانية لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 63 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 10 أيام.

وأفاد أن الحالة الثالثة هي لمقيم بنغلاديشي يبلغ من العمر 46 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالعناية المركزة منذ 18 يوما والحالة الرابعة لمقيمة من الجنسية الاردنية تبلغ من العمر 54 عاما كانت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ يومين أما الحالة الخامسة فهي لمقيم هندي يبلغ من العمر 43 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية منذ 12 يوما.

وأوضح أن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 14 حالة هي لمواطنين كويتيين وجميعها مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة مشيرا إلى أن جميع تلك الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

وذكر أن عدد الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ 348 حالة وهي «53 حالة لمواطنين كويتيين» و«122 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية» و«75 حالة من الجنسية المصرية» و«37 حالة من الجنسية البنغلاديشية» و«9 حالات لكل من الجنسيتين الفلبينية والسورية» و«8 حالات من الجنسية الباكستانية».

وبين أن من الحالات المخالطة أيضا «6 حالات لكل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والجنسية النيبالية» و«5 حالات من الجنسية التركية» و«4 حالات من الجنسية السيريلانكية» و«3 حالات لكل من الجنسيتين السعودية والفلسطينية» و«حالتين من الجنسية الايطالية» و«حالة لكل من الجنسيات: مالاوي واللبنانية واليمنية والاندونيسية والاردنية والاثيوبية».

وأشار إلى أن عدد الحالات المصابة التي هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين «2 وهي لمواطنين كويتيين».

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة خلال ال24 ساعة الماضية قال السند إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 72 حالة منها حالة مستقرة 43 و29 حالة حرجة لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد 19» التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 3169 حالة.

وفيما يتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد أن مجموع من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 85 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 73 حالة ليصبح مجموع عددالحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 1776 حالة.