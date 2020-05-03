الشيخ مشعل الأحمد: نسخر كافة إمكانياتنا لخدمة الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها في ظل الظروف الحالية

أجرى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد اتصالا مرئيا، من ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، مع كبار القادة والضباط كلاً في موقعه لإدارة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، واستمع من خلاله إلى الأداء العام لقوات الحرس الوطني للمهام المكلفين بأدائها، لتطبيق الحظر الجزئي في محافظة الجهراء ومهام إسناد جهات الدولة المختلفة، ومراكز الإيواء التي تم تأمينها من قبل الحرس الوطني والمستشفى الميداني في منطقة المهبولة والذي تم انشاؤه بالتعاون مع وزارة الصحه.

وأكد الأحمد أن الحرس الوطني يسخر كافة إمكانياته لتنفيذ توجيهات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، بالتواجد في الصفوف الأمامية لدعم مؤسسات الدولة في تنفيذ قرارات وتوجيهات القيادة السياسية للبلاد ممثلة في سمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد، لخدمة أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة خلال هذه الأزمة، ودعم جهود وزارتي الصحة والداخلية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقدم بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزراء كل في مجاله على الجهود الكبيرة التي يقومون بها في مواجهة الأزمة حتى الآن، كما شكر وزير الصحه على الاجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي نالت إشادة كبيرة على كافة المستويات، مشيدا بنجاح رجال الحرس الوطني في تنفيذ المهام المنوطة بهم في المواقع ومراكز الإيواء التي تولوا مسؤولية تأمينها أخيراً، وضمان التنفيذ الأمثل لإجراءات الأمن والحراسة فيها، وكذلك التعاون مع جهات الدولة المختلفة من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة معها، واستلام العمل بمصنع الغاز المسال بمنطقة الشعيبة، بناء على طلب من شركة ناقلات النفط الكويتية، لتعزيز العمل في خطوط الإنتاج وعمليات النقل والتوزيع، وتسلم إدارة مركز التموين في منطقة المهبولة لدعم وزارة التجارة والصناعة.

ووجه الشيخ مشعل الشكر لقادة وقوات الحرس الوطني كل في موقعه على تفانيهم في القيام بمهامهم في مساندة أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا، وتواجدهم في المقدمة لدعم وإسناد إخوانهم في وزارتي الصحة والداخلية في تلك المهمة الوطنية، معتبرا أن هذا هو الدور المناط بهم في خدمة الشعب الكويتي والضيوف المقيمين على هذه الأرض الطيبة، وتأمين الخدمة الصحية والأمنية لهم، وخص بالشكر الطاقم الطبي المتواجد في المستشفى الميداني بمنطقة المهبولة على الجهود الكبيرة التي يقوموا بها لتوفير الرعاية الصحية لسكان المنطقة، مشددا على ضرورة التحلي بسعة الصدر وحسن التعامل مع جميع الفئات في المنطقة للحفاظ على الصورة المشرفة المعروفة عن الحرس الوطني ومنتسبيه، وداعيا الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة وتقبل الإجراءات والإرشادات المطلوبة حتى تمر الأزمة بسلام.