“الداخلية”: إيداع مواطنة الحجر المؤسسي الإلزامي لمخالفتها تعليمات حجرها منزلياً

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد إيداع مواطنة الحجر المؤسسي الإلزامي في مستشفى الشيخ جابر الأحمد بعد مخالفتها التعليمات الخاصة بالخضوع للحجر المنزلي كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد العودة من السفر.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بعد تداول صورة في منصات التواصل الاجتماعي لمواطنة ترتدي سوار تطبيق «شلونك» المعني بمراقبة الأشخاص المحجورين ومتابعة مواقعهم وهي تتجول في إحدى الجمعيات التعاونية مخالفة بذلك تعليمات السلطات الصحية.

وأوضحت أن قطاع الأمن الجنائي «إدارة الجرائم الإلكترونية» قام بالتعاون مع وزارة الصحة إيداع المواطنة الحجر المؤسسي بالمستشفى مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بعد الانتهاء من مدة الحجر لا سيما أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع حفاظا على الصحة المجتمعية.