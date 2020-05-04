تعاون مشترك بين «الصحة» وكلية العلوم لتصنيع محلول «UTM»

انطلاقا من بذل كافة الجهود المتاحة في الدولة وتظافر المؤسسات العلمية والبحثية للتصدي والمكافحة لوباء مرض كورونا المستجد الناتج عن SARS-Cov، واستكمالاً لأوجه التنسيق التخصصي المستمر بين جامعة الكويت وعمادة وإدارة كلية العلوم وتحديداً « قسم العلوم البيولوجية » ، قامت الدكتورة سوزان البستان رئيس قسم العلوم البيولوجية وبناءً على طلب وزارة الصحة بتوفير بعض المستلزمات والمواد الكيميائية والكادر المتخصص من المتطوعين بأعمال التنسيق المباشر مع وزارة الصحة ممثلة بالدكتور سليمان المزيدي « نائب رئيس فريق تطوير فحص فايروس كورونا في بمستشفى جابر ».

وقد كان ناتج هذا التنسيق المثمر الاتفاق على التالي:

انضمت مجموعة من المتطوعين ذوي الاختصاص من كلية العلوم « قسم العلوم البيولوجية » وكلية الدراسات العليا إلى فريق تصنيع محلول UTM والذي يرأسه الدكتور سلمان الصباح والدكتور سليمان المزيدي والدكتوره ساره اليوحه والدكتور محمد الغنيم بمستشفى جابر في وزارة الصحة، وكما يجدر بالذكر أن الفريق يضم ممثلين من عدة جهات رسمية.

ويهدف فريق تصنيع محلول «UTM» والذي ترأسه وزارة الصحة والمتميز برئاسته وأعضاؤه والمتطوعين المختصين من كافة مؤسسات الدولة بما فيها «كلية العلوم / قسم العلوم البيولوجية» لتصنيع محلول «UTM» بأيدي كويتية لتغطية انتاج أكبر كمية من هذا المحلول بوقت قياسي، حيث أن المحلول خاص بتجميع عينات المسحة ونقلها الآمن للمختبر والمحافظة على الحمض النووي لفايروس كورونا ليتم فحصها من قبل فريق PCR المختص في دولة الكويت.

وقد باشرت مجموعة المتطوعين المتخصصين من جامعة الكويت كلية العلوم « قسم العلوم البيولوجية » أعمالها وهم :

– غدير جاسم « معيده تخصص ميكروبيولوجي».

– أميره العازمي «طالبة ماجستير أدلة جنائية».

– حلا حمدان «طالبة ماجستیر تخصص بیولوجیا جزیئیة».

– عبدالله العوام «طالب ماجستیر في تخصص تقنیة حیویة».

– شھد الرومي «طالبة ماجستیر في الكیمیاء الحیویة»، مع فريق وزارة الصحة UTM.