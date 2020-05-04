المنفوحي: البلدية جاهزة لإنجاز 90 ‎%‎ من المعاملات إلكترونياً

– لجنتا «الموافقات التنظيمية» و«الطابع الخاص» ستباشران إنجاز المعاملات الأسبوع الجاري – المهندسون نجحوا من منازلهم في إصدار 192 رخصة بناء و164 ترخيصاً لإيصال تيار

كشف مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي عن خطة متكاملة أعدتها البلدية في حال استئناف العمل وعودة دوام موظفيها، معلنا أن لجنتي الموافقات التنظيمية والطابع الخاص ستبدأ العمل في إنجاز المعاملات إلكترونياً الأسبوع الجاري.

وأوضح المنفوحي أن خطة استئناف العمل في البلدية تم الانتهاء منها بعد دراسة متأنية لكافة الجوانب استعدادا لعودة الموظفين وممارسة أعمالهم في حال صدر قرار باستئناف الأعمال.

وبين المنفوحي، استعداد البلدية لإنجاز 90 % من المعاملات إلكترونيا في حال استئناف العمل، موضحا أن هناك بعض المعاملات لم تتوقف خلال أزمة وباء “كوفيد 19” لوجود البنية التحتية الإلكترونية والتي تقوم على نظام إلكتروني متطور يتم من خلاله إنجاز الخدمات ومعاملات رخص البناء وإيصال التيار الكهربائي.

وأكد المنفوحي أن البلدية تملك بنية تحتية إلكترونية نتيجة تخطيط وعمل متواصل خلال السنوات الماضية يتيح لكوادرها العمل عبر نظام إلكتروني متكامل إنجاز خدمات ومعاملات المواطنين خاصة أن معظم المعاملات تنجز عن طريق الأون لاين، مشيرا إلى أن هناك بعض المعاملات لا تستطيع البلدية إنجازها لارتباطها بجهات حكومية أخرى كمعاملة شهادة الأوصاف إلا بعد موافقة وزارة العدل، حيث يجرى التنسيق مع تلك الجهات وأخذ موافقاتها لإنجاز هذه المعاملات إلكترونياً.

وقال المنفوحي، “نجحت البلدية بإصدار رخص البناء وإيصال التيار دون حاجة لمراجعة المواطنين والتي أصدرها المهندسون إلكترونيا في منازلهم والتي بلغت 192 رخصة بناء خلال الفترة الماضية رغم تعطيل الدوام لمنع انتشار فيروس “كورونا” بالإضافة إلى إصدار 146 ترخيص إيصال تيار كهربائي”، لافتا إلى أن البلدية ستبدأ العمل في إنجاز معاملات أخرى ضمن حزمة الخدمات والمعاملات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، حيث ستباشر لجنتي الموافقات التنظيمية والطابع الخاص أعمالهما أون لاين خلال هذا الأسبوع لإنجاز المعاملات.

وأشاد المنفوحي بعمل الكوادر الوطنية في البلدية أثناء أزمة وباء “كورونا” لضمان استمرار إنجاز المعاملات للمواطنين إلكترونيا من منازلهم مثل تراخيص البناء وإنهاء الإشراف وإيصال التيار الكهربائي، موضحا أن هناك معاملات أخرى تتطلب موافقات بعض الجهات الحكومية وسيبدأ العمل بها خلال الأسبوع الجاري.