البلدية: 1857 شكوى تلقاها قسم الطوارئ.. أبريل الماضي

كشفت بلدية الكويت في إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن تلقي قسم الطوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة و خدمة “واتساب الشكاوي “24727732””، 1857 بلاغا وشكوى في جميع المحافظات خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت البلدية، أن أعلى معدل للشكاوي كان في محافظة الأحمدي بـ 498 شكوى وإستفسار منهم 376 شكوى خاصة بالعزاب، تلتها محافظة الجهراء بـ 415 شكوى تضمنت 263 شكوى للعزاب وجاءت محافظة الفروانية في الترتيب الثالث لمعدل الشكاوي بــ 400 شكوى منهم 325 شكوى تتعلق بالعزاب، تلتها محافظة العاصمة بمعدل 221 شكوى متضمنة 141 شكوى للعزاب ومحافظة حولي 211 شكوى منهم 133 شكوى للعزاب وجاءت محافظة مبارك الكبير في الترتيب الأخير بتلقي 112 شكوى منهم 52 شكوى بخصوص العزاب فضلا عن استقبال ما يقارب 100 إستفسار يومي.

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتس أب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ومتابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات .

وأضافت أن النوبات الثلاثة «أ،ب،ج» بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة في التعامل مع الشكاوي المتلقاه عبر خدمة الواتس أب ” 24727732 ” وخدمة الخط الساخن ” 139 ” لافتة إلى إن موظفي النوبات لا يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات .

وتابعت بأن خدمة الواتس أب والخط الساخن حلقة وصل بين جهاز البلدية والجمهور لمساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهم .

ولفتت إلى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات وعمال الإدارة للعمل على حلها فورا من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقصى سرعة ممكنة.